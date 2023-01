Borse ancora in rialzo, in attesa dei dati sull'inflazione Usa

Mercati in attesa del dato più importante della settimana: domani verranno resi pubblici i dati sull'inflazione negli USA. E da questo fattore potrebbero dipendere le prossime mosse della Federal Reserve. Nel frattempo le borse europee hanno vissuto una nuova giornata positiva: Milano ha guadagnato lo 0,72%, Londra lo 0,40%, Francoforte l'1,17% e Parigi lo 0,82%. Seduta di rialzi anche a Wall Street, in particolare per il Nasdaq che guadagna tre quarti di punto, spinto dai titoli tecnologici. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è sceso ancora, assestandosi a 186 punti base, con il rendimento del nostro decennale che scivola al 4,03%. Riflettori accesi più in generale sui titoli di Stato. All'asta di Bot a 12 mesi, collocati 7 miliardi con un tasso medio in netto rialzo, al 3,086% ai massimi da luglio 2012. In crescita oggi anche il bene rifugio più tradizionale, l'oro, che ha sfiorato i 1.890 dollari l'oncia, per poi ritracciare a 1.867. Sul fronte energetico, ad Amsterdam il gas naturale scende ancora a 65,3 euro per megawatt/ora; sale invece il petrolio Brent a 81,6 dollari al barile.