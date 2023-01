Borse caute in attesa dell'inflazione Usa

Mercati europei poco mossi in avvio, in attesa del dato sull'inflazione americana di dicembre in arrivo nella seconda parte della seduta. Milano a +0,19%, guadagnano tra lo 0,2 e lo 0,3% Parigi e Francoforte.

Intorno alla parità anche i mercati asiatici; Tokyo ha chiuso a +0,01%, salgono di circa un decimo di punto percentuale gli altri indici principali. Non sembra quindi aver preoccupato gli investitori il dato sull'inflazione in Cina, che a dicembre sale all'1,8% spinta da una risalita dei prezzi alimentari - dato comunque nettamente inferiore a quelli che vediamo in Europa o Nordamerica, e che secondo gli operatori dovrebbe aumentare solo in misura moderata.



Mentre prosegue la fase interlocutoria per i prezzi dell'energia. Petrolio stabile sulla chiusura di ieri, con il Brent a 82,8 dollari al barile e il Wti a 77,5, nonostante l'inatteso forte aumento delle scorte di greggio americane. Gas ancora in altalena, al momento in rimbalzo vicino ai 69 euro al megawattora.