Borse caute, la stagione delle trimestrali entra nel vivo

Apertura piatta per le Borse europee che navigano tutte a cavallo della parità a meno di un'ora dal via alle contrattazioni.

Per Piazza Affari (+0,05%) comunque quello che si avvia a chiusura è un mese positivo, da inizio anno Milano ha guadagnato il 9 percento.



Ieri i dati positivi degli indici Pmi acquisti e manifatturiero dell'eurozona non hanno scaldato i mercati: permane qualche timore che segnali di una maggiore solidità economica mantengano in maniera ancora piu' decisa le Banche Centrali sulla strada del rialzo dei tassi.

Negli Stati Uniti entra nel vivo la stagione delle trimestrali dei colossi della tecnologia.



Fronte materie prime continua il calo del gas, ai minimi dalla fine del 2021, a poco più di 55 euro megawattora.