Borse europee deboli, Milano la migliore

Recuperano leggermente in chiusura le Borse europee. Milano resta nettamente la migliore, con un rialzo dello 0,83%; risalgono appena sopra la parità gli altri listini principali. A Piazza Affari trainano i titoli dell'impiantistica petrolifera, Tenaris e Saipem, che beneficiano della nuova risalita del prezzo del greggio e guadagnano rispettivamente il 2,3 e il 4,5%. Bene anche Moncler, che da inizio anno ha guadagnato oltre il 20%, sostenuta dalla riapertura della Cina - uno dei mercati più importanti al mondo per il settore del lusso.



In rallentamento anche Wall Street, che dopo un'apertura cauta ma con il segno più ora vede l'indice Dow Jones muoversi intorno alla parità. E il Nasdaq in lieve rialzo nonostante lo scivolone di Intel, che perde quasi il 7 e mezzo percento dopo conti deludenti e soprattutto previsioni per il 2023 che anticipano una nuova contrazione di ricavi e utili.

Mentre sul fronte delle materie prime si conferma in aumento il prezzo del petrolio, con il Brent a un passo dagli 87 dollari al barile. Stabile il gas a 55 euro al megawattora.