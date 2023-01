Borse europee deboli, Milano unica in positivo

In una giornata generalmente negativa per le Borse europee Milano è in controtendenza, con un rilazo dello 0,62%. Trainata dai titoli dell'impiantistica petrolifera, Tenaris e Saipem, che beneficiano della nuova risalita del prezzo del greggio e guadagnano rispettivamente il 2,4 e i 4,1%. Bene anche Moncler, che da inizio anno ha guadagnato quasi il 20%, sostenuta dalla riapertura della Cina - uno dei mercati più importanti al mondo per il settore del lusso.

Apertura cauta ma con il segno più invece per Wall Street, con gli indici principali in rialzo tra i 2 e 4 decimi di punto percentuale. Nonostante lo scivolone di Intel, che perde oltre l'8 e mezzo percento dopo conti deludenti e soprattutto previsioni per il 2023 che anticipano una nuova contrazione di ricavi e utili.

Mentre sul fronte delle materie prime, come dicevamo, si conferma in aumento il prezzo del petrolio, con il Brent che supera gli 83 dollari al barile. Cala invece il gas, a 541, euro al megawattora.