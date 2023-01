Borse europee in positivo, vola StMicroelectronics

Giornata positiva per le Borse europee dopo alcune sedute interlocutorie. Milano è la migliore, arriva a +1,32%, sfiora il punto percentuale di rialzo anche Parigi mentre si fermano intorno a +0,2-0,3% Francoforte e Londra.

A Piazza Affari vola in particolare il titolo del produttore di semiconduttori StmMicroelectronics, che sale dell'8,2% dopo conti trimestrali molto positivi, con ricavi e margini lordi superiori alla guidance fissata a inizio anno.

Fiammata effimera invece per gli indici americani. Partiti nettamente in positivo dopo il dato migliore delle attese sul prodotto interno lordo americano (+2,9% nel quarto trimestre 2022), ora il Dow Jones scivola in negativo, mentre il Nasdaq riduce il rialzo.

Da segnalare a Wall Street il balzo di Tesla, che guadagna quasi il 9% dopo conti trimestrali molto migliori del previsto.

Mentre sul fronte dei cambi risale leggermente il dollaro nei confronti dell'euro, con la moneta unica europea che torna sotto quota 1,9.