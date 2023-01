Borse europee in rally, il gas scende ai minimi da un anno

Continua il rally di inizio anno per le Borse europee, che hanno chiuso in buon progresso per la terza seduta consecutiva dopo i dati sull'andamento dell'inflazione in Francia e Germania, a dicembre in calo. Anche i tassi di interesse sui titoli di stato hanno registrato una frenata: il decennale italiano è sceso al 4,29%, 18 punti base in meno rispetto a ieri, lo spread si restringe a 201 punti.

Le borse festeggiano: la migliore Parigi +2,46%, Francoforte +2,18% Milano 1,74%, Londra 0,41%.

Osservato speciale oggi il gas che ha continuato la discesa alla borsa di Amsterdam fino a 64 euro al mwh, livello che non vedeva dal gennaio 22, prima della guerra in Ucraina. In calo anche il petrolio col Brent a 78 dollari al barile. Tra i titoli in evidenza, energetici e bancari, male ancora i petroliferi.