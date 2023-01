Borse europee in rosso, attesa per parole Lagarde

Apertura in rosso per i mercati europei - perdono intorno a 4 decimi di punto percentuale Milano e gli altri altri listini principali.



Mercati che sicuramente presteranno un orecchio attento alle parole della presidente della Bce Lagarde, che alle 11.30 al World economic Forum di Davos interverrà a un dibattito sulla crescita futura dell'Europa- E potrebbe dare qualche indicazione in più sulle mosse future in materia di tassi d'interesse, dopo che ieri uno dei componenti del Consiglio dei governatori, il francese Villeroy de Galhau, ha allontanato l'ipotesi di un imminente rallentamento nei rialzi perché, ha detto, la battaglia contro l'inflazione non è ancora vinta.

Giornata a due velocità invece per le Borse asiatiche. Negativa Tokyo, che subisce ancora gli scossoni della decisione a sorpresa della Banca centrale giapponese di non ritoccare la sua politica monetaria nonostante un'inflazione ai massimi da 40 anni. Vanno invece bene le Borse della Cina continentale dopo le parole, arrivate sempre da Davos, della vicedirettrice del Fmi Gita Gopinath che ha detto che l'economia cinese potrebbe vivere una forte ripresa nel 2023.