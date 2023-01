Borse europee negative, ma lo spread scende ancora

"Il ripristino della stabilità dei prezzi quando l'inflazione è elevata può richiedere misure che non sono popolari nel breve periodo, in quanto aumentiamo i tassi di interesse per rallentare l'economia": lo ha detto Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. Poco dopo, l'apertura di Wall Street in lieve rialzo ha confermato che - nonostante tutto - le sue parole non hanno stupito gli investitori, freddi ma realistici.

Il Dow Jones e il Nasdaq avanzano dello 0,20%.

In Europa i listini proseguono in territorio negativo. Milano perde un quarto di punto in linea con Londra e Francoforte, mentre Parigi è più pesante a -0,60%.

Intanto lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco continua a scendere: 192 punti base, con il rendimento del nostro decennale stabile al 4,2%.

Buone notizie sul fronte del gas naturale: sul mercato di Amsterdam il megawatt/ora scende ancora a 69,25 euro.

Risale però il bene rifugio più tradizionale: l'oro torna sopra i 1.875 dollari l'oncia.