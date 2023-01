Le borse europee partono in lieve calo, Asia contrastata

Avvio con il segno meno per i Mercati europei. Milano parte appena sotto la parità, a -0,02%, perde qualche decimo di punto Parigi, in controtendenza Londra, a +0,69%, che ieri però era ancora chiusa per festività.

Sono invece contrastate le Borse del quadrante Asia Pacifico nella prima giornata di apertura dell'anno. Nettamente positive le piazze cinesi, in particolare Hong Kong che guadagna oltre l'1 e mezzo per cento, e qui a spingere è probabilmente la speranza che il 2023 possa essere l'anno della ripartenza economica nonostante il boom dei contagi Covid. Negativa, invece, la borsa australiana, dopo un dato molto preoccupante per gli operatori sui valori delle proprietà immobiliari: -5,3% nel 2022, il calo più forte dai tempi della grande crisi dei mutui del 2008.

Guardando ai prezzi delle materie prime, dopo un'apertura in calo si stabilizza sui livelli di ieri quello del petrolio, con il Brent intorno agli 86 dollari al barile e il Wti americano vicino agli 81. Siamo comunque ben al di sopra dei prezzi di un anno fa, di oltre l'8% per il Brent e del 4,5% per il Wti. Continua a calare invece il prezzo del gas naturale, che ha aperto vicino ai 76 euro al megawattora.