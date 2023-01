Borse in calo, attesa per la Fed e la Bce Btp sotto pressione, rendimento in salita

Partenza negativa per le borse in Europa, a Milano l'indice principale, il Ftse Mib, scende dello 0,32%, dopo il +2,5% della scorsa settimana e il +11,5% fin qui da inizio anno. Nel resto d'Europa Londra -0,40%, Francoforte -0,55%.

C'è quindi una correzione dopo le salite dei giorni scorsi ma c'è anche una volatilità che si deve all'attesa delle decisioni della Fed, la banca centrale americana, mercoledì sera, e della Bce europeo giovedì. Negli Stati Uniti l'inflazione ha decelerato, a dicembre è risultata pari al 6,5%, e quindi il rialzo potrebbe limitarsi a 25 punti base. Tuttavia, gli ultimi dati su Pil e mercato del lavoro sono stati migliori delle attese e il governatore Jerome Powell potrebbe continuare la politica decisa anti-inflazione, con un rialzo di 50 punti. Nell'Eurozona l'inflazione a dicembre è risultata pari al 9,2%, ed è probabile un rialzo di 50 punti base.

Questa previsione ha portato il rendimento del Btp Italiano nuovamente sopra il 4%, al 4,21 per cento, +11 punti base. Lo spread Btp/Bund sale meno, è a 190 punti base (+5).

Sul fronte energia, il gas si mantiene vicino ai minimi dal novembre 2021. E' scambiato a 55,8 euro al megawattora, +0,6% rispetto a venerdì.

Scende, invece, il petrolio, che aveva continuato a salire e aveva sfiorato gli 89 dollari al barile con il Brent, che oggi torna sotto gli 86.

In evidenza anche la ripresa del Bitcoin. Dopo i forti cali per lo scandalo della cripto-exchange FTX c'è stata una netta ripresa. +42,7% il bilancio di gennaio. Ancora molto lontani i massimi storici dell'ottobre 2021, quando aveva superato i 60mila dollari.

A Piazza Affari sul Ftse Mib maggior rialzo per Telecom Italia, +4,1%, in relazione alla vicenda della rete unica. Segue distanziata Terna, +0,63%. I maggiori ribassi per Tenaris, -2%, e Moncler, -1,45%.