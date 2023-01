Borse in calo, giù anche Wall Street

Avvio in calo per Wall Street alle prime battute, dopo la seduta brillante ieri, in una giornata densa di notizie sugli utili societari e in attesa dal dato sul Pil Usa giovedì. L'indice Dow Jones perde lo 0,55%, il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,41%. Restano negative anche le borse europee dopo l'indice Pmi di gennaio dell'eurozona risalito sopra i 50 punti. I timori sono che una ripresa dell'economia possa portare a nuovi aumenti dei tassi da parte delle banche centrali. Il gas torna sotto i 60 euro al mwh,-9,5% rispetto alla chiusura di ieri. Spread a 178 punti base, rendimento decennale al 3,98%.