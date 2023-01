Borse in lieve rialzo, anche Ibm licenzia. Il gas resta sui minimi da fine 2021

In avvio borse poco mosse in Europa: a Milano +0,13% per l'indice Ftse Mib dopo un avvio in lieve salita e dopo il +1,32% di ieri. Nel resto d'Europa oggi Londra +0,09%, Francoforte +0,16%, Pargi invariata.

Ieri l'accelerazione dei listini è stata la conseguenza di alcuni dati, migliori delle attese, arrivati dagli Stati Uniti. Il Pil nel quarto trimestre è salito del 2,9%, sopra le previsioni del +2,6%. E per la quinta settimana di fila sono scese le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, pari a 186.000.

In questi giorni stanno arrivando molti conti trimestrali di grandi imprese. Gli utili sono in media fin qui in calo del 2,7% rispetto a un anno prima, secondo i dati Refinitiv, ma le attese della stessa società erano peggiori, -3%. Ad andare meglio delle attese, sono i conti delle società legate ai consumi, come ieri Visa e Mastercard. Tra chi ha deluso le attese Intel, Boeing, Southwest. Il settore tech sta dando indicazioni contrastanti: Ibm ieri ha annunciato 3.900 licenziamenti come parte di alcuni disinvestimenti di asset, nel giorno in cui ha presentato conti trimestrali migliori delle attese per quanto riguarda i ricavi, in linea con le attese invece l'utile delle attese.

Ieri giornata positiva negli Stati Uniti (Dow Jones +0,61%, Nasdaq +1,76%), meno brillante la seduta in Asia e in particolare a Tokyo (+0,07%), perché l'inflazione in Giappone è salita sui massimi dal 1981, +4,4% a gennaio, un decimo più delle attese. Ancora chiusa per festività Shanghai, mentre Hong Kong è salita dello 0,34%, dopo il +2,37% di ieri.

Sul fronte energia, il gas ad Amsterdam è scambiato a 53,1 euro al megawattora (-3,1%), sui minimi dal novembre 2021. Il petrolio Brent è scambiato a 88 dollari al barile, +0,70%.

A Piazza Affari, tra i 40 titoli del Ftse Mib, maggiori rialzi per Buzzi Unicem, +2,40%, e Cnh Industrial, +1,79%. Maggiori ribassi per Telecom Italia, -1%, e Leonardo, -0,86%.