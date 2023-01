Borse in rialzo, in Asia corre Hong Kong dopo la fine delle quarantene per gli stranieri

I mercati europei partono piano: +0,28% per cento per l'indice Ftse Mib di Milano, che però viene dal +6,22% della prima settimana dell'anno. Andamento simile anche per gli altri indici europei e per i future che anticipano l'avvio di Wall Street, nel pomeriggio.

Venerdì c'è stato un balzo dopo che negli Stati Uniti i dati sul lavoro hanno mostrato un aumento dei posti di lavoro, sopra le attese, e in contemporanea una crescita dei salari minore delle attese, il che fa sperare in un rallentamento dei rialzi dei tassi da parte della banca centrale americana, nella riunione del 31 gennaio e 1° febbraio.

Sulla base di queste aspettative venerdì erano scesi i rendimenti dei titoli di Stato e lo spread Btp/Bund era tornato a 200 punti base. Oggi in avvio è a quota 204 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 4,29%.

Nella notte risalita dei mercati asiatici, soprattutto dell'indice di Hong Kong, +1,86%: questo sembra dovuto alla fine dell'ultima restrizione anti-Covid. Da ieri non sono previste quarantene per i cittadini stranieri che arrivano dall'estero.

Sul fronte dell'energia, dopo un avvio alle 8 in salita il prezzo del gas ritorna vicino ai livelli venerdì: il future di febbraio è a quota 70 euro al megawattora, vicino ai livelli precedenti all'invasione dell'Ucraina, nel febbraio del 2022. Il 10 gennaio di un anno fa il prezzo del future con consegna il mese successivo era di 84 euro.

Risale anche il petrolio, con il Brent a 80 dollari al barile, +2%.

Tra i titoli del paniere principale di Borsa italiana (Ftse Mib), maggiori rialzi per Bper Banca, +1,68%, Ferrari, +1,48% , e StMicroelectronics, +1,50%. Maggiori ribassi per Erg, -2,14%, Enel, -1,48%, e Generali Assicurazioni, -0,92%.