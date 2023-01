Borse nervose alla vigilia della decisione della Fed

Giornata nervosa sui mercati alla vigilia della decisione di politica monetaria della Federal Reserve. Contrastati i principali indici europei, con Milano a +0,4%, Francoforte e Londra in lieve calo.

Male invece le Borse asiatiche, in particolare quelle con una presenza più importante del settore tecnologico nel listino principale - Seoul e soprattutto Hong Kong maglia nera con un -1,3%. Le notizie migliori del previsto arrivate dall'economia cinese a gennaio, con gli indici di congiuntura per manifattura e servizi tornati a sorpresa in espansione, non bastano a controbilanciare la preoccupazione su quello che dirà domani la Banca centrale americana. Non tanto sul rialzo dei tassi d'interesse - gli analisti sono abbastanza concordi nel prevedere un aumento di 25 punti base - ma sulla guidance, le indicazioni sull'andamento futuro della politica monetaria, visto che finora l'economia statiunitense ha retto meglio del previsto alla stretta in corso.

Chiudiamo con il prezzo del gas, che stamattina sale di oltre il 9% tornando sopra i 60 euro al megawattora.