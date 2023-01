Borse positive: Milano maglia rosa

Le borse europee si mantengono in territorio positivo, in attesa dell'apertura di Wall Street che - stando ai futures - si prospetta in rialzo. Oggi gli investitori attendono due dati chiave: il Pil americano del quarto trimestre e le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Usa, che potrebbero incidere sul prossimo rialzo della Federal Reserve.

Milano guadagna quasi un punto (+0,85%), seguita da Parigi (+0,63%); più deboli gli altri listini.

A Piazza Affari spicca in particolare Stmicroelectronics (+6%) dopo la presentazione dei risultati.

Il gas naturale sulla piazza di Amsterdam quota 57 euro per megawatt/ora, mentre il petrolio - in attesa del prossimo vertice Opec - è in leggero rialzo.