Borse positive: settimana di rialzi

Le borse europee chiudono l'ultima seduta di settimana in territorio positivo, anche se Milano e Francoforte sono più caute (+0,19%) rispetto a Londra (+0,64%) e Parigi (+0,70%). In complesso per Piazza Affari questa settimana il guadagno è stato di due punti e mezzo.

La segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen si è detta fiduciosa sulla possibilità che l'economia statunitense possa sperimentare "un atterraggio morbido", convinta che la Federal Reserve farà il suo meglio per raffreddare l'inflazione e mantenere un mercato del lavoro forte.

Wall Street - che aveva aperto male la seduta - procede con il freno a mano tirato: Dow Jones in debolissimo rialzo e Nasdaq in calo di quasi mezzo punto.

È iniziata la stagione delle trimestrali. I colossi bancari statunitensi, aiutati dall'aumento dei tassi e dalla volatilità dei mercati, hanno riportato utili alla fine del 2022, talvolta inferiori a quelli del 2021, ma prevedono un peggioramento dell'economia.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si assesta a 183 punti base, con il rendimento del nostro decennale in discesa al 3,98%.

L'oro, bene rifugio più tradizionale, sale a 1.911 dollari l'oncia, spinto dagli acquisti del metallo prezioso da parte delle banche centrali.

Il gas naturale ad Amsterdam è in lieve rialzo a 64,35 euro per megawatt/ora.

Chiusura in rialzo per l'euro sui massimi da aprile contro il dollaro in zona 1,0830. Sul biglietto verde continua a pesare la frenata dell'inflazione Usa a dicembre, dunque l'ipotesi di un rallentamento della stretta monetaria avviata dalla Federal Reserve.