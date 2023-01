Brasile, 942 persone in carcere per il complotto golpista dell’8 gennaio

La Corte Suprema del Brasile ha ordinato la custodia cautelare a tempo indeterminato per 942 dei 1.406 sostenitori di Bolsonaro arrestati dopo il tentato golpe dell'8 gennaio scorso. In quell'occasione i “bolsonaristi”, non accettando la sconfitta di Bolsonaro al secondo turno delle elezioni del 30 ottobre, hanno preso d'assalto oltre alla sede del Congresso anche la Corte Suprema e il Palazzo presidenziale Planalto.

Il magistrato Alexandre de Moraes, istruttore del caso, ha concluso l'analisi delle udienze di custodia degli arrestati in flagranza, che saranno sottoposti a custodia cautelare, una misura che non prevede un termine per la sentenza.

Ad altre 464 persone sono state concesse misure cautelari e risponderanno alla giustizia in "liberta' provvisoria", ma a varie condizioni, tra cui l'uso di una cavigliera elettronica da monitorare e rapporti settimanali alle autorità.