Brasile, inizia la terza era Lula. Insediamento tra imponenti misure di sicurezza in un Paese diviso

Un uomo in possesso di un coltello e di un ordigno esplosivo è stato arrestato a Brasilia mentre tentava di entrare nella Spianata dei Ministeri in occasione della cerimonia di insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. A renderlo noto è stata la polizia militare di Brasilia, dove è stata allestita un'imponente operazione di sicurezza per l'insediamento. La notizia è stata confermata all'agenzia Reuters da Alan Campos, della polizia militare della capitale brasiliana.

AP Insediamento di Luís Nácio Lula da Silva come nuovo presidente a Brasilia, Brasile

Luiz Inácio Lula da Silva si insedia oggi alla presidenza del Brasile, tra imponenti misure di sicurezza, in un Paese diviso. Prima e dopo le celebrazioni ufficiali, alle quali, fatto inedito, sarà assente il suo predecessore Jair Bolsonaro, con cui non ci sarà il passaggio di consegne, sono previsti festeggiamenti che vedranno la partecipazione a Brasilia, secondo le stime, di centinaia di migliaia di persone. Lula diventa presidente per la terza volta, a vent'anni dall'inizio del suo primo mandato. Vincitore delle presidenziali di ottobre, fino a tre anni fa, colui che Barack Obama definì "il presidente più popolare del mondo", scontava in una cella brasiliana una condanna a 12 anni per corruzione. Poi il voto, con la vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali e la conferma al ballottaggio, ha completato il riscatto politico dell'icona della sinistra latino americana dopo la scarcerazione nel 2019, dopo 580 giorni di detenzione, e l'annullamento delle condanna della Corte Suprema nel 2021.

ansa Luiz Inacio Lula da Silva