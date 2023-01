Brasile, scontri tra sostenitori di Bolsonaro e la polizia davanti al Palazzo del Congresso

Le forze dell’ordine sono state costrette a usare gas lacrimogeni per disperdere la folla. L'area intorno al Congresso era stata transennata dalle autorità, ma i “bolsonaristi” - che si rifiutano di accettare l'elezione di Lula - sono riusciti a sfondare i cordoni di sicurezza e alcune decine di loro sono saliti sulla rampa del complesso monumentale per occupare il tetto della struttura.

I sostenitori dell'ex presidente hanno già fatto irruzione nella sede del Parlamento e nell'edificio del Planalto, sede dell'Esecutivo e, secondo quanto riporta il canale Cnn Brasile, anche nell'edificio del Tribunale supremo elettorale (Tse). Il presidente in carica, Lula da Silva, non si trova in questo momento a Brasilia ma nello stato di San Paolo, in visita ad alcune aree alluvionate.

I sostenitori di Bolsonaro non accettano la vittoria di Lula alle ultime presidenziali e centinaia di loro si sono accampati davanti al Quartier generale dell'esercito, a Brasilia, già il giorno dopo il secondo turno delle elezioni, il 30 ottobre scorso.