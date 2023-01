Brasile: si temono altre proteste filogolpiste. Tajani: Bolsonaro non ha chiesto la cittadinanza

Il Ministero della Difesa brasiliano sta preparandosi per una nuova manifestazione filogolpista convocata per le 18 ora locale di oggi in diverse capitali statali del Paese: è quanto riporta il quotidiano brasiliano O Globo, citando fonti di intelligence. La Presidenza brasiliana ritiene che dopo la repressione delle violenze di domenica scorsa le possibilità di un nuovo tentativo di creare dei disordini siano scarse, ma ha comunque ordinato di rafforzare la sicurezza nelle principali sedi istituzionali.

Il Presidente Lula: “Vorrei pensare che sia stata opera di un gruppo di squilibrati”

"Vorrei pensare a qualcosa di minore del golpe, che sia stata opera di un gruppo di squilibrati": lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a proposito dell'assalto ai palazzi del potere a Brasilia commesso domenica da sostenitori dell'ex presidente, Jair Bolsonaro. "Sono atti di una minoranza che continua a credere nella menzogna di brogli alle elezioni e che non vuole accettare il fatto che la nostra urna elettronica è la più perfetta al mondo", ha aggiunto Lula, che ha sconfitto Bolsonaro al ballottaggio. "Avrei voluto evitare l'intervento federale, ma questa gente non vuole dialogare", ha concluso.

Le proteste

Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha proibito l'occupazione e il blocco di strade o autostrade, nonché qualsiasi manifestazione organizzata davanti agli edifici pubblici. Una decisione che arriva dopo la richiesta dell' Avvocatura generale dello Stato (Agu), che si basava sulla notizia che gruppi estremisti avrebbero convocato via Telegram nuove proteste nella capitale, Brasilia, e negli altri capoluoghi del Paese. Il magistrato ha inoltre disposto che Telegram, entro due ore, blocchi canali, profili e account di gruppi legati all'expresidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. Lo rende noto Cnn Brasil.

Infatti potrebbero riaccendersi in qualsiasi momento, in Brasile, le proteste dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro: gruppi di estrema destra hanno convocato sui social una "mega-manifestazione nazionale per la ripresa del potere" a partire dalle 18 locali (le 22 italiane) nella capitale federale Brasilia e in altri capoluoghi del Paese. Mentre si indaga sul crollo di tre torri dell'alta tensione (due nello Stato meridionale di Paraná e una in quello settentrionale di Rondonia) a opera di "terroristi". Il governo del neo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha intanto adottato una serie di misure d'emergenza per blindare gli edifici pubblici in vista della possibilità di nuovi disordini. Il ministro della Casa civile (un equivalente del nostro Ministero dell’Interno), Rui Costa, ha dichiarato a Cnn Brasil che il "rafforzamento delle misure di sicurezza" a Brasilia e in diversi Stati è stato deciso a causa del rischio di nuovi atti violenti.Truppe dell'esercito potrebbero intervenire per supportare le operazioni di polizia di Brasilia, ha reso noto il comitato di crisi formatosi dopo l'assalto ai palazzi del potere avvenuto tre giorni fa ad opera di migliaia di simpatizzanti di Bolsonaro.

Antonio Tajani: Bolsonaro non ha mai chiesto la cittadinanza italiana"

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro "non ha mai chiesto la cittadinanza italiana, altri familiari credo hanno chiesto in base allo ius sanguinis" e "non so come si sia conclusa la questione. Deciderà la legge che prevede di concedere la cittadinanza per coloro che ne hanno i requisiti. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato oggi da Radio Capital. Riguardo all'assalto dell'8 dicembre scorso ai palazzi delle istituzioni a Brasilia, Tajani ha aggiunto: "Stiamo monitorando la situazione, abbiamo condannato subito quanto accaduto, esprimendo solidarietà alle istituzioni brasiliane. Ci auguriano che questi fenomeni antidemocratici siano finiti".

Le epurazioni: esonerati vertici di tutte le forze di sicurezza di Brasilia

Il segretario esecutivo del ministero della Giustizia brasiliano, Ricardo Cappelli, ha esonerato tutti i vertici delle forze di sicurezza di Brasilia, accusati di comportamento omissivo in occasione dell'assalto ai palazzi del potere commesso domenica dai sostenitori radicali di Jair Bolsonaro. Tra i congedati vi sono il comandante della Truppa d'assalto, il maggiore Gustavo Cunha; il capo del dipartimento delle operazioni, colonnello Eduardo Naime; il segretario esecutivo e commissario della polizia federale, Fernando Souza Oliveira, e Marília Ferreira deAlencar, sottosegretaria all'Intelligence. L'atto amministrativo firmato da Cappelli - nominato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva commissario per l'intervento federale nel Distretto di Brasilia - formalizza anche il licenziamento del colonnello Fábio Augusto Vieira, ex comandante generale della polizia militare, che si trova in carcere

Gli arresti e le polemiche

L'elenco delle persone arrestate negli attentati terroristici avvenuti in Praça dos Três Poderes, domenica (8), a Brasilia, ha raggiunto quota 670 questo mercoledì mattina (11) L'elenco è stato diffuso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del DF (Seape-DF), dopo una decisione del tribunale. Il Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza ha creato una mail per ricevere segnalazioni e informazioni sugli assalitori che hanno commesso atti di vandalismo. Le informazioni possono essere inviate a denuncia@mj.gov.br.

La polizia federale brasiliana ha negato ad un gruppo di deputati bolsonaristi l'accesso agli insorti arrestati dopo l'assalto di domenica scorsa alle principali sedi istituzionali. Guidati da Beatriz 'Bia' Kicis e l'ex ministro del Turismo Marcelo Alvaro, i bolsonaristi si sono presentati davanti all'accademia nazionale della polizia federale, dove è stata inizialmente reclusa la maggior parte degli arrestati, ma non gli è stato permesso di entrare. "Siamo qui da tre ore e non abbiamo ottenuto accesso", ha protestato Kicis, parlando in diretta social davanti all'Accademia. Mentre parlava c'è stata però una contestazione contro l'ex presidente Jair Bolsonaro, la cui assenza dal Brasile ha irritato una parte dei suoi sostenitori. "Dov'è Bolsonaro?", ha gridato un manifestante. "Non decide nulla? Bolsonaro è un codardo, questa è la verità", ha proseguito l'uomo, presentandosi come un militare. Secondo fonti di O Globo, l'accesso agli arrestati è stato negato perché vi sono sospetti che alcuni deputati bolsonaristi abbiano incitato all'attacco di domenica contro le sedi del Parlamento, la Presidenza federale e il Tribunale supremo. Al momento sono stati liberati 600 degli insorti, fra cui gli ultra 65enni, le mamme con bambini piccoli e le persone con problemi di salute. Altri 500 sono stati trasferiti in due centri penitenziari a Brasilia.

Le reazioni

Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) terrà una riunione straordinaria oggi per "considerare gli attentati democratici contro le sedi dei tre rami del potere brasiliano" (Parlamento, governo e Corte suprema) avvenuti domenica scorsa a Brasilia. In un comunicato pubblicato sul portale dell'organizzazione con sede a Washington, si precisa che la riunione comincerà alle 10 locali (le 16 italiane). Il primo intervento sarà a carico del rappresentante del Brasile, che dovrà illustrare le azioni violente compiute da sostenitori radicali dell'ex presidente Jair Bolsonaro che hanno invaso e devastato le sedi dei tre edifici che si affacciano sulla Piazza dei tre Poteri della capitale brasiliana. La riunione era stata sollecitata il 9 gennaio a Santiago del Cile dai presidenti di Cile e Colombia, Gabriel Boric e Gustavo Petro, per i quali l'accaduto è stato "un tentativo grave di promuovere un colpo di Stato" e "un fatto inaccettabile sul quale non ci possono essere sfumature interpretative né silenzi complici".