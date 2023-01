Brexit: 3 anni dopo è l'ora dei rimpianti. Il 57% degli elettori voterebbe il rientro in Ue

A tre anni dalla Brexit - scattata alla mezzanotte del 31 gennaio 2020 - la delusione di gran parte dei cittadini del Regno Unito si fa sentire con sempre maggiore forza. Un anniversario, dunque, senza particolari eventi quello del divorzio a pieno titolo di Londra dall'Ue. Una separazione le cui conseguenze continuano a far discutere e recriminare: come conferma la delusione diffusa nel Paese per non aver mantenuto le promesse fatte in occasione di quel passo.

La delusione e il diffondersi tra gli elettori del ‘Breregret’

Secondo la media dei sondaggi che vengono condotti abitualmente, ormai il 57% degli elettori oggi voterebbe contro l'uscita dall'Unione Europea, mentre solo il 43% sarebbe favorevole a restarne fuori. Per definire questo cambio di atteggiamento, è stato coniato il termine 'Bregret' , neologismo creato dalla crasi fra Brexit e regret, ossia rimpianto.

Un sentimento che oggi appare maggioritario in tutti i collegi elettorali dell'isola tranne uno. Inclusi quelli più Brexiteer e storicamente più euroscettici, anche se questo non sembra tradursi, almeno per ora, in un auspicio di riadesione all'unione.

La delusione per i magri risultati portati in dono dall'uscita dalla Ue accomuna tutti gli strati della popolazione e coinvolge anche grandi nomi della finanza, fino a ieri convinti sostenitori della Brexit. Gran parte del declino della popolarità della Brexit è stato registrato proprio tra coloro che nel 2016 hanno votato per il divorzio. Anche tra le file dei conservatori, c'è chi boccia la Brexit su tutta la linea: è il caso di Guy Hands, esponente di rilievo della City, presidente e capo investimenti nella società di private equity Terra Firma ed ex donatore dei Tory, che in un'intervista alla Bbc ha denunciato "un completo disastro".