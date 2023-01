Brexit: il governo di Sunak chiama una Ong specializzata in disastri ad aiutare nelle code per Dover

Una Ong specializzata nella risposta ai disastri naturali e negli aiuti umanitari in zone di guerra è stata contrattualizzata dal governo britannico per fornire aiuto ai camionisti che rimangono bloccati nelle enormi e ricorrenti code sulle strade verso i porti inglesi della Manica, in particolare quello di Dover.

Il governo guidato dal primo ministro Rishi Sunak ha firmato un contratto da 200.000 sterline all'anno con RE:ACT, organizzazione umanitaria fondata da un ex capo delle forze armate e che utilizza ex militari, al fine di assistere i camionisti che rimangono bloccati nelle code prima di imbarcarsi sui traghetti e arrivare in Francia, situazione che si viene a creare per i controlli introdotti con l'entrata in vigore definitiva della Brexit.