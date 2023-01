"Buon anno" da Tiziano Ferro. Ma è l'account di Vasco Rossi

Ma hanno hackerato l'account di Vasco Rossi o il social media manager si è distratto? E' questa la domanda che in tanti si sono fatti quando questa mattina Tiziano Ferro ha affidato i suoi auguri per il nuovo anno…ma dall'account twitter di Vasco Rossi.

"Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita )." Questo il testo, che ovviamente ha preso tutti alla sprovvista. E infatti poco dopo è stato rimosso, ma - si sa - gli utenti dei social sono più veloci di qualunque correzione e hanno fatto lo screenshot del tweet con tanto di foto di Tiziano Ferro pubblicato però sull'account di Vasco Rossi.

Poco dopo lo stesso testo è comparso sull'account giusto, ma i primi commenti sono molto divertiti dopo la piccola gaffe.

“Buon anno Vasco!”, gioca Maria.

“ ‘No Vasco no Vasco io non ci casco.’ Firmato LUCIANO LIGABUE”, scherza Alex.

“Respiri piano per non far rumore”, è la citazione “ambigua” di un utente anonimo.

“Scusa Tiziano ma prima non eri Vasco Rossi? Io mi sento smarrito”, dice divertito Davide.

“Ah, quindi Vasco è entrato nel tuo account. Per una volta in cui si può dire 'mi hanno hackerato il profilo'. O sei tu l'hacker?”, commenta Tata.

E poi Marcello: “Salutiamo Vasco Rossi e diamo il benvenuto a Tiziano Ferro!”

"Un minuto di silenzio per il social media manager di Vasco Rossi e Tiziano Ferro che il primo giorno del nuovo anno è riuscito a perdere il lavoro", dice Chiara. Ma siamo certi che non sia così: Vasco Rossi e Tiziano Ferro sono due persone di spirito. E, in fondo, questa piccola gaffe è solo una occasione in più per parlare di due grandi della musica italiana