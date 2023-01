Caccia a cinghiali in città, già un incidente: spara dalla finestra, automobilista vivo per miracolo

A distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, "nella quale è stato inserito un articolo che consentirà ai cacciatori di sparare sempre e ovunque, anche nei parchi e nei centri urbani, già si è registrato il primo incidente in città, a Fonte Nuova nella provincia di Roma, dove un cacciatore ha sparato dalla finestra di casa con il proprio fucile da caccia colpendo il finestrino di un'autovettura in transito, conducente salvo per miracolo". Così una nota del Partito Animalista Europeo- PAE.

"Era prevedibile, non a caso è stato definito l'emendamento Far West aspramente contestato non solo dal mondo animalista ma anche di chi è ben consapevole del pregiudizio per l'incolumità pubblica e individuale dei cittadini come l'associazione romana dei Vigili Urbani. Ogni stagione venatoria registra oltre cento vittime per colpa di cacciatori incapaci che si sparano tra loro, finora nei campi e zone boschive figuriamoci nei centri abitati tra palazzi, macchine ed avventori su pubblica strada, si verificherete una strage, questo incidente è solo l'inizio", dichiara il presidente del PAE Stefano Fuccelli.

La proposta "è un favore non solo ai cacciatori ma anche alle industrie di armi", prosegue Fuccelli, "l'emendamento che autorizza una vera e propria caccia selvaggia tutto l'anno in totale violazione della direttiva Habitat e dell'articolo 9 della costituzione, costituisce una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare gli animali e persone alle logiche del profitto preso atto che l'europarlamentare FdI Fiocchi è titolare dell'omonima azienda, prima in Italia per la produzione di cartucce e munizioni per la caccia da sempre legata al mondo venatorio, che così recita 'Chi pratica l'arte venatoria è spesso visto e percepito come un problema, invece io ritengo sia una risorsa'. Oltre ad ottenere un tornaconto elettorale della lobby venatoria viste le imminenti elezioni regionali", conclude il presidente del PAE.