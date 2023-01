Scena muta all'inno iraniano: in silenzio anche la nazionale femminile di calcio a 5

Il calcio, la pallanuoto, il beach soccer, ora si aggiunge il calcio a 5, il “futsal”: sport le cui rappresentative iraniane si sono rifiutate di cantare l'inno in segno di protesta contro la Repubblica islamica e la repressione delle proteste partite da Teheran, il 16 settembre dello scorso anno, dopo la morte di Mahsa Amini.

E' accaduto in diverse manifestazioni; è successo - soprattutto - durante i Mondiali di calcio in Qatar , e ora al termine del torneo dell'Asia centrale di calcio a 5 femminile.



La squadra, che ha vinto la competizione organizzata in Uzbekistan, ha fatto scena muta durante la cerimonia di chiusura quando è partito l'inno nazionale.

A proposito di questa particolare forma di protesta, secondo altre notizie apparse sui social media, molti atleti iraniani si sono rifiutati di cantare l'inno in partite interne, regionali o internazionali a sostegno delle proteste, con conseguente licenziamento dalla squadra o interventi delle forze di sicurezza.