Mercato, l'Arabia Saudita busserebbe alla porta di Messi: sul piatto 300 milioni l'anno

Due fuoriclasse, evidentemente nella fase discendente della parabola sportiva, ma comunque due star del pallone mondiale. Campioni in grado di calamitare sponsor e quattrini in quantità abnormi; con i Paesi del Golfo - e più in generale della penisola arabica - che come è noto spiccano nel proporre offerte a moltissimi zeri. Per farsi spazio, per attirare riflettori, per compiere qualche passo avanti nel mondo del calcio che conta.

Premessa che innesca una domanda… dopo CR7 tocca al neo campione del mondo Leo Messi sbarcare in Arabia Saudita? Per la stampa spagnola l'ipotesi non è astratta: secondo il Mundo Deportivo, infatti, l'Al Hilal vuole assicurarsi Leo Messi e sarebbe disposto a fare un'offerta di ben 300 milioni di dollari l'anno.

Per capire come funziona il calcio saudita ai massimi vertici bisogna ricordare che nella Capitale si concentra quella che è la principale rivalità del Paese: Al Halil da una parte Al Nassr dall'altra, il club che ha appena acquistato Cristiano Ronaldo con un contratto da 200 milioni l'anno. ''È considerato 'El Clásico' qui. Lo chiamiamo 'The Riyadh Derby''' , sottolinea una fonte al Mundo Deportivo. “Vogliono che Messi generi una rivalità seguita in tutto il mondo, ma soprattutto che alzi il livello del campionato. Lo Stato saudita aiuterebbe poi Al-Halil con una grossa somma di denaro per poter ingaggiarlo”.

Il rapporto di Messi con l'Arabia Saudita non è un segreto. Il capitano dell'Argentina è infatti attualmente ambasciatore del turismo saudita.

E non si può dimenticare il ruolo da magnete che il Paese intende attribuire alle star planetarie del calcio in vista dei Mondiali del 2030. Il suo obiettivo principale è ospitare la competizione con una candidatura congiunta con Egitto e Grecia; ma prima ha bisogno - appunto - di aumentare la visibilità del proprio campionato.