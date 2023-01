Dani Alves trasferito in un carcere per motivi di sicurezza e privacy

Secondo la stampa spagnola, il calciatore brasiliano Dani Alves, in detenzione preventiva in Spagna con l'accusa di aver violentato una ragazza di 23 anni nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, è stato trasferito oggi dal carcere di ‘Brians 1’ al carcere di ‘Brians 2’, entrambi in Catalogna, non lontano da Barcellona, per motivi di sicurezza e per garantire la privacy necessaria ad un personaggio chiaramente popolare come lui.

Il carcere di ‘Brians 2’, che ospita soprattutto detenuti condannati in via definitiva ma anche alcuni in custodia cautelare come Alves, ha celle individuali con docce in ogni stanza, in modo da evitare le docce comuni e impedire che qualche altro detenuto possa fotografare il calciatore o rendere pubbliche informazioni sulla sua vita quotidiana all'interno del carcere. Una circostanza già accaduta in passato con altri detenuti.

La decisione è stata presa dall'assessorato alla giustizia catalana, spiega il sito online La Vanguardia, proprio per rispondere alle richieste delle autorità carcerarie.