Insulti pesanti a Messi dall'ex dirigenza del Barcellona. Pubblicati alcuni messaggi whatsapp

"La società gli ha dato tutto e lui si è dedicato a instaurare una dittatura su acquisti, trasferimenti e rinnovi. E soprattutto l'accumulo di ricatti e maleducazione che la società e noi che ci lavoriamo abbiamo subito da questo nano pompato di ormoni che deve la vita al Barça". Sono pesantissimi gli epiteti riservati a Leo Messi da Roman Gomez Ponti, all'epoca numero uno dei servizi legali del Barcellona, furioso per la fuga di notizie sul contratto offerto dal Paris Saint Germain al campione del mondo argentino.

Lo rivela 'El Periodico de Catalunya' che ha pubblicato alcune chat whatsapp tra gli ex vertici del club blaugrana risalenti a inizio 2021, qualche mese prima dell'addio del Pallone d'oro, poi effettivamente approdato a Parigi. “Barto - scrive Gomez Ponti - non puoi comportarti da brava persona con questo topo di fogna”.

Nelle conversazioni, oltre ai due, sono coinvolti anche Oscar Grau, ai tempi l'ad del club, Pancho Schroder, direttore finanziario, Javier Sobrino, responsabile della strategia e dell'innovazione, e altri dirigenti.

L'amministrare delegato dà ragione a Gomez Ponti; anche Bartomeu dice di essere "d'accordo su molte cose" e ammette che "tante volte abbiamo ascoltato Leo, non sempre, ma tante volte, e questo contratto senza pandemia era del tutto accettabile". Ma la Pulce non è l'unico calciatore nel mirino.

Per Gomez Ponti è necessario ridurre il monte ingaggi soprattutto "dopo l'atteggiamento impresentabile, spregevole e disgustoso di una rosa di viziati e milionari insensibili che si sono rifiutati di concordare con il club le misure minime per garantire la nostra sostenibilità economica".

Dito puntato anche contro Pique', soprattutto dopo il 2-8 contro il Bayern Monaco, con Gomez Ponti che invita Bartomeu a farsi meno scrupoli, pure nei confronti di Sergio Busquets, consigliando - per non essere stati di supporto al club - di “licenziare quei giocatori che non hanno mercato e non possono essere ceduti (Busquets puo' essere un ottimo esempio)”.