Haller torna in campo dopo l'operazione per un cancro: ovazione dei tifosi del Borussia

Applausi scroscianti per l'attaccante del Borussia Dortmund, Sébastien Haller, rientrato in campo dopo essere stato operato per un cancro ai testicoli. I gialloneri hanno battuto oggi per 4-3 l'Augusta in una partita molto combattuta. L'ex centravanti dell'Ajax è subentrato al 61esimo minuto, accolto dall'ovazione del pubblico.

Il Borussia è andato in rete con Bellingham, Schlotterberg, il diciottenne Bynoe-Gittens e Reyna. Il Dortmund, allenato da Edin Terzic, è ora sesto in classifica con 28 punti, sette di meno del Bayern di Monaco, primo e con cinque punti in più delle tre squadre al secondo posto a parimerito: Eintracht, UnionBerlino e Friburgo.