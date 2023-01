Coppa Italia, terna arbitrale tutta femminile per Napoli-Cremonese

Domani la terna arbitrale di Napoli-Cremonese sarà tutta femminile. La partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Completano la squadra arbitrale Di Bello come quarto uomo, Marini al Var e Muto per l'Avar.

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi

Ferrieri Caputi, 31 anni, ha esordito in serie A il 2 ottobre scorso durante Sassuolo-Salernitana, prima donna ad arbitrare una partita della massima serie. Il 15 dicembre 2021 aveva diretto Cagliari-Cittadella, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. È stata inserita inoltre nell'elenco degli undici giudici di gara che dirigeranno le partite della fase finale dei Mondiali femminili di calcio in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda.