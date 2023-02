Coppa Italia: freschi di sfida, Fiorentina e Torino si riaffrontano per conquistare la semifinale

Riedizione, in versione Coppa Italia, del match andato in scena meno di due settimane fa in campionato. In quell'occasione il Toro si è imposto per 1 a 0 . Per non replicare l'esito e conquistare la semifinale, i viola - dodicesimi in classifica - puntano a tornare in campo con l'approccio che ha consentito loro di guadagnare un punto prezioso a Roma, contro la Lazio , nell'ultima di campionato. Un pareggio che ha permesso anche di rivitalizzare l'ambiente dopo due sconfitte consecutive.

Il Torino di mister Ivan Juric, dal canto suo, mira a dare continuità dopo i due risultati positivi consecutivi in campionato. 3 punti sopra i toscani, i granata sono reduci dal pareggio a Empoli per 2-2.

Qui Fiorentina

C'è il neo acquisto Josip Brekaloma non Sofyan Amrabat tra i convocati di Vincenzo Italiano. Il centrocampista marocchino è stato dispensato perché il tecnico non lo ha visto sereno a causa dei rumors che in queste ore lo hanno accostato al Barcellona. Per i viola il giocatore è incedibile e non è stata presa in considerazione l'offerta della società blaugrana (4 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 36). Intanto la Fiorentina ha riscattato Antonin Barak dal Verona: ha esercitato il riscatto il centrocampista ceco a titolo definitivo.

"Dobbiamo affrontare questa sfida con lo stesso spirito mostrato domenica con la Lazio, convinti e vogliosi di passare il turno", suona la carica il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. "Recuperare le energie dopo tanti impegni ravvicinati non è facile, ma siamo attrezzati per proporre una formazione capace di onorare questa partita cui teniamo molto - ha aggiunto -. Conosciamo bene il Torino avendolo affrontato pochi giorni fa. Dovremo cercare di andare più forte rispetto alla gara persa in campionato".

Qui Torino

Per i granata situazione di emergenza in difesa. La squalifica di Djidji (peraltro indisponibile per l'operazione al setto nasale), insieme con l'infortunio di Zima (rottura del menisco e stop di un mese dall'attività agonistica per il giocatore della Repubblica Cena), obbligheranno il tecnico Juric a confermare il trio di centrali formato da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. A centrocampo il tecnico croato non potrà più fare affidamento su Lukic, appena passato al Fulham, con il sostituto del giocatore serbo, l'ex veronese Ilic pronto a sedersi in panchina. Il principale ballottaggio riguarda il posto in attacco, che vede coinvolti Sanabria e Seck, con il paraguaiano che poterebbe far pendere dalla propria parte la rete realizzata in campionato sabato scorso contro l'Empoli.