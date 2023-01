Coppa Italia: duello bollente tra inseguitrici del Napoli capolista. Alle 21 scatta Inter-Atalanta

L'Inter si appresta a sfidare stasera l'Atalanta nel primo duello dei quarti di finale di questa Coppa Italia. E' un incontro quanto mai delicato e di prestigio giacché vede opporsi la seconda e la terza forza del campionato, con la squadra di Inzaghi che precede quella di Gasperini di appena due punti ; un vantaggio contenuto per l'Inter, figlio anche degli ultimi risultati altalenanti in campionato: il pareggio contro il Monza , le vittorie risicate contro Verona e Cremonese , e la sconfitta interna contro l' Empoli . Oggi la Coppa Italia - Inter a caccia del bis -, domenica il derby con un Milan che sembra aver perso il bandolo, ma la stracittadina - si sa - è sempre un duello a sé, carico di significati e quindi da non prendere mai sottogamba.

Qui Inter

I prossimi giorni potrebbero essere così quelli della svolta per i nerazzurri, a patto ovviamente di uscire indenni dal doppio big match in calendario. La Coppa Italia resta un obiettivo non secondario per Inzaghi, che già l'anno scorso ha dimostrato di tenerci particolarmente anche a costo di sacrificare qualcosa in campionato. Stavolta, però, è diverso, perché all'orizzonte c'è il derby e questo può quantomeno portare a diverse riflessioni sui titolari in chiave formazione anti-Atalanta.

Intanto in casa Inter continua a tenere banco il caso-Skriniar. Ormai lo slovacco è pronto a diventare un giocatore del Psg, ora o il prossimo giugno: la speranza per la dirigenza nerazzurra è che i francesi rilancino la prima offerta da 10milioni per chiudere subito la storia con il difensore slovacco, che altrimenti rimarrà fino a giugno per poi partire a zero euro in direzione Parigi. Nel caso in cui l'affare si concludesse nelle ultime ore di mercato, il principale obiettivo interista per sostituire Skriniar è Demiral, proprio dell'Atalanta, in una operazione che la dirigenza spera di poter chiudere in prestito con diritto di riscatto. Tra gli altri nomi, più defilati quelli di Becao (Udinese) e Djalò (Lille).