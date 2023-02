Coppa Italia: alle 21, Roma-Cremonese. I grigiorossi inseguono l'impresa-bis

A proposito degli azzurri di Spalletti, i partenopei sono stati gli ultimi sfidanti in campionato della squadra di José Mourinho, battuta non senza difficoltà . I giallorossi - pur agitati dall'affaire Zaniolo, intanto rimasto nella Capitale - restano in un buon momento anche perché si sono presentati al Maradona dopo 6 risultati utili consecutivi . L'ultima sconfitta, prima dello stop contro gli azzurri, era stata quella subita nel derby il 6 novembre scorso.

Sul fronte opposto, la Cremonese appare rivitalizzata dalla cura Ballardini, anche se ai grigiorossi continua a mancare la vittoria in campionato. I lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l'Inter in cui non hanno per nulla sfigurato (con Okereke che ha messo a segno un gol-capolavoro) .

La bussola degli ospiti sarà - ça va sans dire - la straordinaria vittoria conseguita contro il Napoli che è valsa l'approdo ai quarti.