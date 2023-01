Cristiano Ronaldo ancora senza tesseramento

La squadra di Riad non potrà schierare il portoghese nella partita di campionato di domani contro l'Al Ta-ee. La spiegazione, data da una fonte della capitale saudita che ha chiesto l'anonimato, è che il nuovo club di CR7 ha superato il numero di stranieri tesserabili.

Nel campionato saudita ogni squadra può averne fino a otto, ma con l'arrivo di Ronaldo l'AlNassr di Rudi Garcia ne ha nove e quindi, prima di mettere in campo il plurivincitore del Pallone d'oro, deve venderne uno.

Tenuto conto che il portiere colombiano ex Napoli Ospina, i brasiliani Luiz Gustavo e Talisca e l'attaccante del Camerun Vincent Aboubakar sono considerati incedibili, la scelta del club di Garcia sarà fra uno degli altri quattro. Il maggiore indiziato ad essere ceduto è il centrocampista uzbeko Jalaluddin Masharipov che, curiosamente, è anche colui che finora indossava la maglia numero 7 della squadra gialloblù, che ora passerà sulle spalle di Ronaldo.

"Ci sono delle trattative in corso per la cessione di uno dei nostri stranieri - ha detto una fonte dell'Al-Nassr - ma non sono ancora nella fase conclusiva".