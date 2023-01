Dani Alves accusato di violenza sessuale. L'ex giocatore di Juve e Barcellona nega

L'ex giocatore del Barcellona e della Juventus, Dani Alves è accusato di presunta violenza sessuale. La polizia di Barcellona indaga ma il calciatore brasiliano nega le accuse. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Abc.

L'episodio sarebbe accaduto in un nightclub di Barcellona il 30 dicembre. Secondo il racconto della vittima, Dani Alves l'avrebbe toccata in modo “inappropriato”. Spaventata la donna avrebbe avvertito i suoi amici che, a loro volta, hanno allertato i responsabili della sicurezza del locale.

Quando la vittima ha denunciato i fatti alla polizia che era stata allertata, il presunto aggressore aveva già lasciato i locali. Contattato da 'Abc', l'entourage del calciatore negano i fatti: assicurano che la notizia è falsa. La polizia catalana ha aperto un'indagine dopo aver ricevuto l'allarme per la presunta violenza sessuale nella discoteca.

La vittima ha effettuato una visita medica in un ospedale della capitale catalana. La denuncia per ora non sarebbe stata formalizzata.