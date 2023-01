Giovanni Malagò: "Dedicheremo a Gianluca Vialli il campo del centro atletico Giulio Onesti"

Nel giorno della messa per Gianluca Vialli, Giovanni Malagò propone di intitolargli il campo del centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, per onorare colui che oltre a un grande calciatore fu il portabandiera alle Olimpiadi invernali del 2006 a Torino.

Malagò: Vialli patrimonio di tutti

Parlando con i giornalisti fuori dalla chiesa di Santa Teresa al Bambin Gesù di Roma, il presidente del Coni ha parlato della scomparsa del campione italiano: "Era una notizia che chi lo conosceva si aspettava, ma la speranza esiste sempre. Ha portato un velo di tristezza abbastanza unico. Lui aveva messo tutti d'accordo".

Quindi Malagò ha raccontato un episodio poco ricordato della vita di Vialli: "Nel 2006 portò la bandiera olimpica. Non è poca cosa che in un'Olimpiade invernale sia un calciatore a portarla. Vuol dire che anche il ceo dell'epoca aveva visto qualcosa di diverso in lui". Anche per questo il presidente del Coni ha parlato di una proposta per onorarlo al di fuori del mondo del calcio: "Ho parlato con Gravina e vorremmo intitolargli il campo del centro di preparazione olimpica Giulio Onesti dove la Nazionale si è preparata per gli Europei. È stato un grande calciatore, ma anche patrimonio per tutti quanti noi".

Lippi: Leader dentro e fuori dal campo

Marcello Lippi, allenatore di Vialli negli anni della Juventus, ha raccontato ciò che gli è rimasto nel cuore dopo la sua morte: "La sua capacità di farsi voler bene e stimare da tutti. Era un leader, dentro e fuori dal campo". E sulla passione di Vialli per il lavoro in Nazionale, Luigi Di Biagio dice con un sorriso: "Lui era uno che riusciva bene in qualsiasi cosa facesse. Quando era allenatore al Chelsea, mi chiamava tutti i giorni e mi faceva la corte". L'ex giocatore dell'Inter, Riccardo Ferri, ricorda: "Vialli è stato un grande attaccante, di quelli che se li dovevi marcare ti levano il sonno alla vigilia. E soprattutto aveva grande carisma e personalità".