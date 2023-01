Calcio, in Portogallo il primo "cartellino bianco" in campo: premia i sanitari delle squadre

Non soltanto “gialli” e “rossi” . È stata un’arbitra portoghese a mostrare per la prima volta il cartellino bianco che premia il Fair Play , ovvero il gioco pulito e leale.

Il tweet con il video dell’episodio: Le squadre mediche di Benfica e Sporting hanno ricevuto un cartellino bianco per aver assistito un tifoso che si sentiva male in tribuna.

Il fatto

Al 44’ del primo tempo, con il Benfica avanti 2-0 (per la cronaca, ha poi vinto 5-0), i 15mila spettatori sono rimasti con il fiato sospeso per un uomo che ha avuto un mancamento in tribuna e subito è stato soccorso dagli staff medici di Benfica e Sporting.

Al rientro in campo dei sanitari dopo la riuscita rianimazione, la direttrice di gara ha mostrato loro il cartellino bianco tra gli applausi di tutti.

L'uso del cartellino bianco che “premia” il Fair Play accanto a quelli gialli e rossi per sanzionare irregolarità e comportamenti scorretti rientra in un'iniziativa della Federcalcio portoghese in attuazione del Piano nazionale per l'Etica nello Sport, volto a promuovere il gioco pulito e leale nelle principali competizioni.