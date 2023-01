Vialli, il presidente della FIGC: "Era speciale, ha reso straordinari dei calciatori normali"

“In un mondo brutto e villano, Gianluca Vialli si è dimostrato una persona dalle doti e qualità straordinarie, una persona speciale in linea con la politica dei valori che la Figc intende promuovere, e che la nostra Nazionale stava declinando in modo splendido". E' il ricordo del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, intervenuto durante la presentazione di ”Numero 3", il documentario Rai sulla capitana della Nazionale e della Juventus, Sara Gama.

"Durante gli Europei - ha proseguito - ha dato un valore aggiunto, mostrando che bisogna lottare perché c'è sempre la possibilità di vincere non solo in campo ma innanzitutto nella vita. Vialli è stato una persona speciale che ha reso straordinario un gruppo di calciatori normali, in quanto dal punto di vista tecnico non erano al livello di altre nazionali. Grazie - ha sottolineato Gravina - non per il risultato sportivo, ma per quello che ha saputo trasmettere. Siamo orfani, ci manca quel collante che ha saputo dare alla Nazionale".