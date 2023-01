Vialli, l'abbraccio del calcio e della politica: "Lascia un'indimenticabile lezione di vita"

E' un tripudio di omaggi commossi, virali sui social, quello che si è immediatamente scatenato alla notizia della scomparsa a 58 anni di Gianluca Vialli, ed è trasversale: non solo il mondo dello sport, la politica, la cultura, un grande abbraccio commosso nel ricordo del campione.

"Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l'emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell'abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell'Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo. Addio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita". Così sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Gli fa eco il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta:

"Che grande tristezza. È una parte di tutti noi che se ne va oggi. Classe, passione ed eleganza. Come sempre lo abbiamo ammirato" La Lega calcio: "Protagonista del nostro calcio"

"Con profondo dolore e commozione la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, irripetibile protagonista del nostro calcio che sarà per sempre ricordato per le sue doti da calciatore, ma soprattutto per l'indimenticabile lezione di vita", è il post della Lega di Serie A.

Mentre la Figc, scrive:

Gravina: “Quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato”

"Ciao Gianluca", il semplice, ma intenso messaggio invece, dalla Juventus, che posta una foto del campione mentre alza il trofeo della Champions League.