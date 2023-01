Ottavi di Coppa Italia, Atalanta-Spezia 5-2. Ai quarti la "Dea" sfiderà l'Inter

I quarti di finale saranno anche un affare tra nerazzurri. L’Atalanta infatti rifila una goleada allo Spezia tra le mura amiche e conquista il passaggio del turno dove se la vedrà con l’Inter di Simone Inzaghi. Cinque le reti con le quali la squadra di Gian Piero Gasperini affonda lo Spezia, un passivo certamente troppo severo per la compagine guidata da Luca Gotti.

La sfida. Primo tempo ricco di emozioni al Gewiss Stadium. Parte forte lo Spezia ma è l’Atalanta a passare in vantaggio, al 10’ con Lookman, alla prima conclusione dei bergamaschi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I liguri accusano il colpo, e dopo due minuti è di nuovo Lookman ad andare in gol a seguito di una triangolazione con Zapata. Lo Spezia però non ci sta è al 14’ con Ekdal riapre subito la sfida. Continuano a spingere i bergamaschi e al 26’ trovano la terza rete con l’inserimento di Hateboer. Ma reagisce nuovamente lo Spezia e Verde chiude nel migliore dei modi una ripartenza veloce trovando il 3-2. In chiusura di tempo Zapata (che già prima aveva trovato il gol ma in fuorigioco) coglie la parte alta della traversa della porta di Zovko.



Nella ripresa l'inerzia del match rema a favore dei padroni di casa che nella parte intermedia della frazione iniziano ad aspettare i liguri per colpire in contropiede.

La strategia paga perché al 72' l'Atalanta trova il poker con Hojlund. Sinistro micidiale del numero 17 che prima sbatte sulla traversa, poi sul palo e quindi finisce in rete.

All'83' bella conclusione dalla distanza di Muriel e risposta esemplare di Zovko che devia in corner. Due minuti dopo si riaffaccia lo Spezia: ci prova da buona posizione uno stoico Nzola ma la sua conclusione, complice anche il disturbo di Palomino, è imprecisa e finisce sul fondo di un nulla.

Al 90’ la squadra di Gasperini dilaga. Ripartenza veloce di Hojlund che entra in area batte Zovko ma coglie il pallo. Sul tentativo di anticipare Muriel, però, Ampadu devia il pallone nella propria porta. Finisce qui. L’Atalanta trionfa davanti al proprio pubblico e già pregusta il duello ai quarti con l’Inter fresca di Supercoppa italiana.