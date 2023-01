Ottavi di Coppa Italia, Milan-Torino in campo anche per riscattare i deludenti pareggi in campionato

Obiettivo, dare una scossa ricorrendo anche ai calciatori che in campionato hanno meno spazi. Il Milan si concentra sul debutto in Coppa Italia, non solo per dimenticare la delusione del pareggio contro la Roma, ma soprattutto per centrare i quarti di finale della manifestazione e vendicare la sconfitta rimediata in campionato con i granata. Davanti a 60mila spettatori, il tecnico Stefano Pioli deve mettere mano alla formazione per far rifiatare i titolari dopo le sfide con Salernitana e giallorossi, in vista della sfida contro il Lecce.

Per il Torino è una grande occasione arrivare ai quarti perché, ad oggi, appare difficile pensare a un piazzamento in zona Europa. Ivan Juric, allenatore del Torino, ha dichiarato ai canali ufficiali del club granata: “Col Milan proveremo a scaldare tifosi, vogliamo sognare. Se passiamo contro i rossoneri diventerebbe tutto molto bello, vogliamo sognare un po' anche noi”. In campionato le ambizioni granata sono state frenate dai due pareggi consecutivi contro Verona e Salernitana, ora il Torino cerca il colpaccio contro i campioni d'Italia e nuova carica per la seconda parte di stagione.

La vincente incontrerà ai quarti di finale la vincente tra Fiorentina-Sampdoria.