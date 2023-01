Coppa Italia, alle 21 Roma-Genoa. E' duello tra i bomber Belotti e Coda

Turnover con moderazione per José Mourinho che torna in panchina dopo i due turni di squalifica in campionato. La storia recente della Roma dice che i giallorossi hanno mancato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia in tre delle ultime sette edizioni e quindi i giallorossi, davanti a circa 60mila spettatori, faranno di tutto per staccare il pass. Previsto un turno di riposo per Paulo Dybala, mentre Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo dovrebbero partire dal 1' alle spalle di Andrea Belotti, che si è allenato in gruppo con una fascia avvolgente alla coscia sinistra. La Coppa Italia può essere il palcoscenico ideale per il Gallo, che fin qui non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in giallorosso. Cerca l'esordio, ma solo a gara in corso, anche Ola Solbakken, primo (e probabilmente unico) acquisto giallorosso a gennaio. Dubbi a centrocampo dove Nemanja Matic, Bryan Cristante, Benjamin Tahirovic, Mady Camara ed Edoardo Bove sono in lotta per due maglie. Alla fine dovrebbero spuntarla i due titolarissimi, in attesa del pieno recupero di Wijnaldum.

Qui Genoa

Diversi dubbi per Gilardino. Il tecnico dei grifoni ha annunciato la presenza dal primo minuto del portiere Martinez e dell'attaccante Coda ma per il resto bisognerà capire come si risolveranno alcuni ballottaggi. In particolare dove c'è abbondanza di scelta ma candidati per una maglia da titolare sono soprattutto Vogliacco e Dragusin. Mentre sulla fascia sinistra chance importante per il tedesco Czyborra, con il neo arrivato Criscito che potrebbe avere spazio nel corso del match. In cabina di regia invece Sturaro potrebbe essere preferito a Badelj, che potrebbe avere così un turno di riposo per tirare il fiato.