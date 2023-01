Ottavi di Coppa Italia, Lazio-Bologna 1-0. Ai quarti sarà sfida con la Juventus

Basta un gol, alla Lazio del “Comandante” Sarri, per conquistare i quarti di finale dove i biancocelesti incroceranno le spade con la Juventus di Massimiliano Allegri. Decisiva la rete di Pedro, propiziata da un grave errore del giovane difensore uruguaiano del Bologna, Joaquin Sosa. Ospiti che non hanno mai impensierito seriamente i capitolini.

Primo tempo controllato agevolmente dai padroni di casa. I biancocelesti partono subito forte e mettono in difficoltà i felsinei in più di una circostanza. Il vantaggio arriva dopo la mezz'ora, al 33', a causa di un'ingenuità di Sosa che regala a Pedro l'assist per Felipe Anderson. Bologna che ha tirato due volte, con Orsolini, senza trovare la porta.

Nella seconda frazione Lazio subito, al 48', a un passo dal raddoppio: Zaccagni mette la palla sulla testa di Milinkovic-Savic che sfiora la traversa. Dieci minuti dopo altro errore di Sosa, costretto poi ad atterrare Hysaj che gli aveva recuperato tre metri. Giallo per il difensore del Bologna. Al 68' Zirkee, appena entrato, chiede il passaggio in profondità: Patric capisce tutto e probabilmente salva il risultato. 60 secondi dopo Grande parata di Skorupski. Il portiere ospite salva sulla girata di Luis Alberto.

Nell’ultima parte del match estremi difensori inattivi e la Lazio può godersi il secondo successo di questo inizio 2023, dopo la vittoria in campionato sul Sassuolo.