Domani la veglia per Pelé, tifosi allo stadio del Santos

Vigilia di attesa in Brasile. Domani alle ore 14 italiane comincerà la veglia per Pelé. Ma già oggi diversi tifosi iniziano a radunarsi davanti allo stadio del Santos.

La salma di Pelé lascerà lunedì all’alba l'ospedale Albert Einstein (distanza Sao Paulo-Santos approssimativamente 80 km) e verrà porta a Vila Belmiro.

Il pubblico entrerà attraverso i cancelli due e tre per rendere i loro ultimi omaggi e circolerà su una passerella allestita a cinque metri dalla bara, che resterà in mezzo al campo, sotto un tendone con 80 sedie, per la famiglia e gli amici intimi, come i giocatori che hanno fatto la storia con Pelé.

Martedì 3 alle ore 10 (le 14 in Italia) la bara sarà portata per le strade di Santos (tappa davanti alla casa della madre di Pelé, centenaria) fino al cimitero ecumenico monumentale.