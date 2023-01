Il calciatore del Man City Benjamin Mendy scagionato da sei accuse di violenza sessuale su otto

Quando i giudici hanno espresso il verdetto di non colpevolezza, Mendy, 28 anni si è coperto il volto con entrambe le mani . L'ultima volta che aveva giocato in Premier League era stato nella sfida contro il Tottenham Hotspur dell'agosto 2021, quindi era stato squalificato dal campionato. Le denunce risalgono a eventi avvenuti tra il 2018 e il 2021, per i quali il terzino francese è rimasto in stato di fermo dall'agosto 2022 fino alla scorsa settimana, quando è stato rilasciato su cauzione. I verdetti unanimi sono stati pronunciati dai sette uomini e quattro donne della giuria . Un giurato si era dimesso in precedenza per motivi di salute.

Il tribunale di Chester ha reso noto oggi il suo verdetto al termine di un processo durato cinque mesi. Su sei capi d'imputazione il calciatore è stato riconosciuto non colpevole all'unanimità . Su altri due capi la giuria non ha raggiunto l'unanimità e quindi il processo sarà aggiornato. I guai giudiziari del giocatore sono iniziati ad agosto 2021 dopo la denuncia presentata da cinque donne.

Le accuse contro Louis Saha Matturie

Anche l'ex calciatore Louis Saha Matturie, 41 anni, che era coimputato insieme a Mendy con un presunto ruolo di "organizzatore", è stato dichiarato non colpevole di tre accuse di stupro relative a due adolescenti. I giurati non sono riusciti a trovare l'unanimità su tre capi di imputazione per stupro e tre per violenza sessuale relativi alle accuse avanzate contro di lui da parte di altre cinque donne. Mendy e Saha hanno sempre negato tutte le accuse.

No comment del Man City

Il Manchester City ha rilasciato una breve dichiarazione, affermando di aver preso atto del verdetto relativo a Mendy, ma di non avere intenzione di commentare: "Dato che ci sono questioni aperte relative a questo caso, il club non è nella posizione di commentare ulteriormente in questo momento".