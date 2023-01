Tre tifosi arrestati per presunti cori omofobi durante una partita di Premier League

Tre tifosi sono stati arrestati per presunti cori omofobi durante la partita della Premier League inglese tra Liverpool e Chelsea disputata sabato ad Anfield. La polizia del Merseyside ha confermato che, in tre momenti separati, due persone sono state arrestate fuori dallo stadio in Anfield Road e una terza all'interno dell'impianto. Un comunicato ha confermato che gli uomini, di 23, 37 e 49 anni, sono stati arrestati con l'accusa di "molestie intenzionali omofobiche".

La polizia ha sottolineato: "Il 37enne è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini, e il 23enne e il 49enne parteciperanno a un colloquio volontario. Sappiamo anche che 16 persone sono state espulse dallo stadio dagli steward per varie infrazioni durante la partita di Premier League". Il sovrintendente Paul Sutcliffe, responsabile della partita, finita sullo 0-0, ha dichiarato: "La polizia del Merseyside non tollererà crimini d'odio di qualsiasi forma e consegneremo alla giustizia chiunque sia ritenuto responsabile di aver gridato cori offensivi".