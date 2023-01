Antonio Conte: "Ho perso 3 amici, il lavoro non è tutto, sto riflettendo sul mio futuro"

"Quello che è successo mi sta mi facendo pensare che probabilmente è ora di trascorrere più tempo con gli affetti e gli amici, il lavoro non è tutto", ha spiegato il tecnico in un'intervista al Guardian in cui è sembrato mettere in dubbio la sua permanenza sulla panchina del Tottenham.

L'allenatore di Juve e Inter, approdato a Londra nel novembre 2021, ha dovuto lasciare la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria in Italia, dove torna appena possibile.

"Non è facile", ha osservato, "ma quando hai figli che vanno a scuola devi rispettarli e non trascinarli in un posto nuovo ogni due anni, far cambiare loro ambiente e amicizie. Non voglio che il mio lavoro abbia questo effetto sulla loro vita, e a volte devi sacrificarti per loro. La mia famiglia cerca di starmi vicino come può, ma situazioni come quelle capitate di recente a Gian Piero, Siniša e Gianluca rendono tutto più difficile".

Di qui l'annuncio che farà riflessioni basate sulla sua vita privata e non solo sul suo lavoro.

Quindi la permanenza agli Spurs (il contratto scade a fine stagione ma il club inglese ha l'opzione di prolungarlo per un altro anno) dipenderà anche da queste valutazioni e non solo da quelle legate alla campagna di rafforzamento chiesta a più riprese alla società.

"Io sono uno che mette il lavoro al primo posto, ma questo significa trascurare la famiglia, dimenticare di vedere gli amici. Il lavoro per me è una passione, e per passione si perdono di vista tante cose", ha continuato il tecnico che poi ha aggiunto:

"Quando lavoro, io dedico tutto me stesso al mio club: lo sto facendo col Tottenham, come ho fatto prima col Chelsea, la Juve e l'Inter. E' anche per questo che i club che lascio mi rimpiangono. Lo hanno fatto tutti".

Stavolta, però, potrebbe mettere la famiglia e la vita personale davanti al successo professionale.