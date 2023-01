CR7, schiarite con la Nazionale all'orizzonte. A Doha intanto si studia una norma "ad hoc" per lui

Martinez: "Parlerò con Cristiano Ronaldo".

Nel corso della conferenza stampa come nuovo CT del Portogallo, Roberto Martinez: "Le decisioni calcistiche si prendono in campo. Io non prendo decisioni in ufficio. Il mio punto di partenza è la lista degli ultimi Mondiali e Cristiano è un giocatore in quella lista. È in nazionale da 19 anni e merita il rispetto di sedersi e parlare. E domani parleremo".

Il nuovo tecnico non sembra quindi avere preclusioni sul cinque volte Pallone d’Oro e ha aggiunto: "Mi è chiara la struttura e i ruoli dello staff tecnico. Lo annuncerò nei prossimi giorni. Vorrei inserire un assistente portoghese, che è stato un giocatore della nazionale. Non credo nei sistemi. Penso che si debba avere talento per vincere le partite.”

A conclusione della presentazione a Lisbona l’allenatore ed ex calciatore spagnolo ha poi concluso: "Credo nel progetto, nei giocatori portoghesi ed è per questo che sono entusiasta di raggiungere gli obiettivi".

Sapremo quindi tra poco se Ronaldo tornerà a vestire la maglia della nazionale, intanto, in Arabia Saudita, dove il giocatore attende il suo debutto tra le fila dell’Al-Nassr di Doha, arriva la legge “ad personam” per Georgina Rodriguez, storica fidanzata del giocatore.

La legislazione dello stato arabo non consente la convivenza al di fuori del matrimonio, perciò, per consentire al campione di non incorrere in eventuali sanzioni, la nazione saudita è stata “costretta” a modificare le proprie leggi.

La nuova norma, però, ha vigore soltanto per Ronaldo e famiglia.