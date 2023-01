Quattro gli ultras di Roma e Napoli arrestati, contro i romanisti una rete ordita da anni

Sono quattro, ad ora, gli ultras arrestati per gli scontri di domenica 8 gennaio sull'autostrada A1 . L'ultimo, ultrà del Napoli, è stato arrestato nella serata di ieri dalla Digos partenopea. Ha precedenti e risulta essere parte del gruppo "brigata Carolina", della curva A dello stadio Diego Armando Maradona. Il tifoso, tratto in arresto per possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive e denunciato per rissa aggravata, è stato riconosciuto attraverso la visione ed analisi delle immagini contenute nei video.

Il primo ad essere arrestato è Martino Di Tosto, 43 anni di Roma. Era rimasto ferito all'autogrill di Badia al Pino, la stazione di sosta dove venne ucciso il tifoso laziale Gabriele Sandri.

Si terranno oggi in tribunale a Roma le udienze di direttissima per Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, i due ultras della Roma arrestati ieri. I due sono accusati di rissa aggravata e per loro la Procura ha chiesto la convalida dell'arresto. Al termine dell'udienza gli atti saranno inviati ad Arezzo per competenza.

Dalla ricostruzione dell'accaduto che coinvolge la polizia di tre province: Arezzo, Napoli e Roma, trapela anche la sensazione che da subito, all'arrivo dei tifosi napoletani, ieri molti avevano capito che "qualcosa di strano fosse nell'aria". "Si era capito subito che non sarebbe stata una domenica come le altre", sussurra qualcuno riportando i racconti dei colleghi oggi di riposo "perché chi lavora la domenica il lunedì sta a casa".

Molti gli indizi. A partire dai tanti van, usati dai tifosi per le trasferte al posto dei pullman, "parcheggiati ovunque nell'area di servizio, e che soprattutto non ripartivano subito dopo una breve sosta". E poi erano tutti vestiti con abbigliamento nero e cappucci sulla testa. "Si sentivano gli accenti, che tradivano la provenienza delle persone, ma i tifosi non erano riconoscibili chiaramente", raccontano all'autogrill dove i tifosi usano spesso fermarsi e dove una targa ricorda la morte di Sandri.

Al momento sono 180 le persone individuate. Le indagini da parte delle forze dell'ordine proseguono, con il procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi, che ha rimarcato l'impegno per far sì che "i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni". Il Napoli ha diramato un comunicato in cui chiede di prendere esempio dagli inglesi: “L'Inghilterra negli anni '80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci. Auspichiamo che il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali. Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti. Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l'Italia e frequentare gli stadi”.

La rete di tifoserie contro i romanisti

Ora la Digos lavora sulla rete di tifoserie unite contro i romanisti dalla morte di Ciro Esposito, napoletano ucciso dall'ex-capo ultrà della Roma Daniele De Santis nei pressi dello stadio Olimpico nel 2014. Nella curva del Napoli apparve uno striscione, come ricorda oggi il Corriere della Sera, che a rileggerlo col senno di poi somiglia a una chiamata alle armi: “Ogni parola è vana, se occasione ci sarà non avremo pietà”. Un'acredine che ha radici ben più antiche, ma che ha trovato nuova linfa da quell'episodio.

Poco dopo a tenere fede a una chiamata di vendetta contro i giallorossi furono gli atalantini, poi sostenuti nelle spese legali dai napoletani. E ancora, a effettuare ritorsioni nei confronti dei romanisti sarebbero state pure le curve di Paris Saint-Germain, Monaco 1860, Borussia Dortmund, Stessa Rossa di Belgrado.

Sono 455 i gruppi ultras attivi in Italia. Durante lo scorso campionato sono stati effettuati 59 arresti e 1480 denunce, 113 gli episodi di scontri tra tifoserie.

Il giro di vite del governo

Daspo a vita e stop alle trasferte per gli ultras violenti, anche per chi risulterà colpevole di aver solo incitato. Ma anche chiusura delle curve e fine delle agevolazioni per l'acquisto dei biglietti per il tifo organizzato. Sono questi i provvedimenti che si attendono per la fine della settimana e che saranno presentati probabilmente in una circolare a prefetti e questori.

Il ministro Piantedosi, che già da prefetto di Roma aveva preso provvedimenti interdittivi contro alcune tifoserie, domani incontrerà i vertici del calcio al Viminale: “Emaneremo direttive di particolare vigore”, ha detto il ministro.